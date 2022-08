Covid: Catania e Palermo gemelle

Sono 2.772 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.243 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano 794. Il tasso è al 15%, in aumento rispetto al 14 di ieri. I guariti sono 4.021, i morti 14. Negli ospedali sono ricoverati 649 pazienti, 21 in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 34, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 542 casi, a Catania 541, a Messina 406, a Trapani 273, ad Agrigento 260, a Siracusa 260, a Caltanissetta 175, a Ragusa 171, a Enna 144.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 36.265. Ieri erano 8.944. Le vittime del virus sono 128, in aumento rispetto alle 70 di ieri. I tamponi effettuati sono 228.707. Il tasso è al 15%, in aumento rispetto a ieri (14). Sono 288 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.339, ovvero 205 in meno nelle ultimo 24 ore.