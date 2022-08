PATERNO’ (CATANIA) – Incidente autonomo nella tarda mattinata in centro a Paternò. Una giovane alla guida di una Kia Picanto ha perso il controllo e si è schiantata contro una ringhiera, oltrepassandola e finendo col muso dell’auto in giù. La ragazza, trasportata in ospedale con ferite lievi, era in macchina da sola. GUARDA LE FOTO