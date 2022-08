CATANIA – Domani alle 10.30 in viale Africa verrà posata la prima pietra per la costruzione della nuova cittadella giudiziaria di Catania. Ci saranno il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’arcivescovo Luigi Renna. La cittadella sorgerà nell’area in cui si trovava il palazzo delle Poste.