Catania, torna anche Sarao

Ancora un ritorno in casa Catania. La società ha acquistato l’attaccante milanese Manuel Sarao, in rossazzurro nella stagione 2020/21 disputata in Serie C (29 presenze e 8 gol). Il 32enne in precedenza aveva ottenuto la promozione in B con la Reggina.

"Vi aspetto al Massimino"

Nel corso della carriera, dopo gli esordi in D, ha indossato in terza serie anche le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane, del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla, del Cesena e, nel 2021/22, del Gubbio. Ha guadagnato l’accesso ai playoff per la promozione tra i cadetti in quattro di queste occasioni, che si sommano all’annata positiva vissuta in rossazzurro. Ha disputato complessivamente 287 gare e realizzato 60 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.