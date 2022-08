Catania riabbraccia Sant’Agata

CATANIA – Sant’Agata è tra la sua gente dopo due anni di stop per la pandemia. Poco dopo le 8 l’apertura del sacello in una Cattedrale gremita di fedeli, molti dei quali hanno fatto l’alba pur di avere un posto in prima fila a ridosso dell’enorme cancellata.

Ad accogliere la Santa, l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, Mariella Gennarino, l’assessore Pippo Arcidiacono in rappresentanza del Comune di Catania e naturalmente tutti gli esponenti del Comitato dei festeggiamenti. Sacco bianco e fazzoletti che sventolano, i volti rigati dalle lacrime, il caldo che passa quasi inosservato.

E’ il 17 agosto 2022, una data storica che ricorda il ritorno delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli a Catania ed è altrettanto memorabile visto si torna in presenza, dando la possibilità a migliaia di fedeli di vedere il volto di Agata. La festa cosiddetta di mezza estate, come detto, si è aperta con l’apertura del sacello e con l’esposizione del busto reliquiario di Sant’Agata. La Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno e saranno diverse le messe; la più solenne è in programma alle 19 e verrà celebrata dall’arcivescovo, mons. Luigi Renna; a seguire partirà la processione. Il busto reliquiario sarà portato a spalla e da piazza Duomo passerà per Porta Uzeda, quindi via Dusmet e via Porticello, piazza San Placido dove ad attendere il busto reliquiario ci saranno i disabili e la corale Tovini; poi si procederà per via Vittorio Emanuele e piazza Duomo per il rientro in Cattedrale. Telecolor trasmetterà in diretta la Santa Messa delle 19 e seguirà con ospiti e contributi filmati la processione fino al rientro in Cattedrale. Un ulteriore servizio che forniamo ai nostri telespettatori; chi vorrà potrà seguire la diretta anche in streaming attraverso il sito www.lasiciliaweb.it