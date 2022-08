Catania, il primo passo è falso

Il cammino del nuovo Catania comincia con una sconfitta. A San Cataldo, nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, i rossazzurri non riescono a segnare e capitolano ai rigori contro la Sancataldese. Decisivi l’errore dagli undici metri di Chinnici, che ha calciato oltre la traversa, e la trasformazione di Di Marco per il 7-6 finale. Partita condotta dalla squadra di Ferraro, che colpisce un palo con Russotto nel primo tempo (destro incrociato su traversone di Rizzo) e non sfrutta alcune occasioni sotto porta, tra poca lucidità e alcuni buoni interventi del portiere Dolenti. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per il rosso nel finale a Maltese. Questa la sequenza dei rigori: Palermo (C) gol, Dolenti (S) gol, Lorenzini (C) gol, Tuccio (S) gol, Castellini (C) gol, Apostolos (S) gol, Bani (C) gol, Baglione (S) gol, Sarao (C) gol, Torregrossa (S) gol, Forchignone (C) gol, Calabrese (S) gol, Rizzo (C) parato, Garofalo (S) parato, Chinnici (C) alto, Di Marco (S) gol. Di seguito le formazioni ufficiali.