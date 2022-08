Catania, il colpo è De Luca

CATANIA – Sarao e De Luca, così il Catania prende forma anche in attacco e si garantisce una buona dote di reti per il campionato che verrà. Mister Ferraro che a Ragalna spreme la squadra non può che essere soddisfatto mentre la dirigenza continua nella sua opera di costruzione. Tanti ex per riscrivere la storia, tanti siciliani per dare un senso di appartenenza forte. Il Catania che sta costruendo Antonello Laneri è questo, consapevole di dover lottare palla su palla in un campionato difficile come la serie D, dove nessuno regala nulla. Rizzo e Russotto sanno già che significa indossare il rossazzurro, Chinnici, palermitano lo scorso anno alla Gelbison, sa come vincere. Ma il mercato è aperto e fioccano le ufficializzazioni. In rossazzurro ecco Michele Ferrara, 29 anni, negli ultimi sette campionato sempre in serie C con Monopoli, Sicula Leonzio e Pergolettese. Sul fronte under, invece, sono arrivati dal Sassuolo Michele Forchignone, un 2003 che può giocare come esterno sinistro offensivo, e dal Brescia il difensore Alessio Castellini, sempre classe 2003. Ma il piatto forte di quest’effeverscente mercato del Catania sono gli arrivi di Manuel Sarao (svincolatosi dal Gubbio con cui ha collezionato 14 presenze e 2 gol) e Giuseppe De Luca, classe 1991. In avvio di carriera, l’attaccante lombardo ha sommato 12 presenze e 4 gol con le Nazionali Under 20 e Under 21. Cresciuto calcisticamente nel Varese, ha debuttato in Serie B con lo stesso club. Dal 2012 al 2014, ha sommato 35 presenze in Serie A con l’Atalanta, andando a segno per 6 volte. Successivamente, per cinque stagioni, De Luca ha giocato nel torneo cadetto con il Bari, il Vicenza e la Virtus Entella. Nel 2018/19, con il Cluj, ha vissuto un’esperienza nel campionato romeno, vinto la Supercoppa nazionale ed esordito nelle competizioni calcistiche europee per club, disputando i turni di qualificazione in Champions ed Europa League. Rientrato in Liguria, ha contribuito nel 2019 alla promozione della Virtus Entella in B, categoria in cui si è espresso fino al 2021. Nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Triestina. È stato capocannoniere della Tim Cup nel 2013/14 e del Torneo di Viareggio nel 2011. Complessivamente, il neo rossazzurro ha realizzato 69 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali. Intanto, la squadra prosegue gli allenamenti a Ragalna, sabato test a porte chiuse contro il Taormina.