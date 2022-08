Catania, ecco il tuo girone

Il Dipartimento interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022-2023 e le date di avvio del campionato. Il girone I, dove sono inserite le siciliane, comincerà il 18 settembre per attendere le decisioni riguardo la posizione del Giarre, in ogni caso inserito con riserva nel raggruppamento, al momento composto da 19 squadre.

Le siciliane sono Canicattì, Catania, Acireale, Città di S. Agata, Trapani, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese e appunto Giarre. Sono stati diramati anche i calendari tranne quello del girone I proprio per attendere cosa verrà stabilito dal Tar il 7 settembre prossimo in merito all’eventuale partecipazione dei gialloblu.

Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.

GIRONE I – Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S. Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Mariglianese, Vibonese, Giarre*.

* Società ammessa con riserva in virtù del Decreto Tar Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale.