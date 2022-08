Catania: due nuovi asili nido coi fondi del Pnrr

Sono stati entrambi finanziati con i fondi della missione Istruzione e Ricerca del Pnrr i due distinti progetti presentati dall’Amministrazione Comunale per realizzare due nuovi asili nido a Catania, modernissime strutture socio-formative per accogliere bambini da 0 a 3 anni. Le proposte progettuali elaborate congiuntamente dagli uffici comunali dei lavori pubblici, del verde e dei servizi sociali, sono state adottate dalla Giunta comunale lo scorso mese di aprile e inserite nella piattaforma informatica del Pnrr per il finanziamento degli asili nido, entrambi promossi con l’attribuzione di 2,1 milioni di euro ciascuno di risorse comunitarie.

L’attuazione dei progetti avverrà secondo un rigido crono programma stabilito dal governo nazionale in sintonia con gli organi di controllo comunitari, in modo da avere pronte le nuove strutture entro il 2026. I nuovi edifici verranno realizzati in zone prive di asili nido pubblici e in prossimità di istituti comprensivi di base preesistenti, per agevolare gli spostamenti delle famiglie con più bambini in età scolare e prescolare.

In dettaglio, i due asili nido sorgeranno in zone di proprietà comunale. Uno tra le vie Carlo e Nello Rosselli e via Ala, nel terzo Municipio, attigua all’istituto comprensivo Maiorana, nei pressi del centro temporaneo di raccolta mobile dei rifiuti, che verrà preventivamente rimosso. L’altro asilo finanziato verrà realizzato in una vasta area attigua alle vie Montenero e Medaglie d’Oro, nei pressi dell’istituto comprensivo Coppola nel quinto Municipio. In dettaglio la proposta progettuale del nuovo asilo nido di via Montenero è stata dimensionata per 60 bambini di età 0-36 mesi, mentre quella di via F.lli Rosselli per 45 bambini.

Gli edifici saranno caratterizzati come padiglioni indipendenti, immersi nel verde, disposti su un unico livello direttamente collegato all’area esterna di pertinenza, con percorsi privi di barriere architettoniche che facilitino l’accesso e il transito di carrozzine per bambini e portatori di handicap. I locali saranno realizzati in armonia alle funzioni previste dagli standard dei servizi per l’infanzia, con aree esterne protette da zone cuscinetto di verde attrezzato, per separare le strutture dal limitrofo traffico veicolare.