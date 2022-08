CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 40enne per furto e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Passando per via Acquicella Porto gli agenti hanno riconosciuto il pregiudicato, peraltro sottoposto a obbligo di soggiorno a Ragusa. Era in possesso di due carrelli appena rubati da un supermercato della zona.