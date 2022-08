Cane lasciato senza cibo e acqua muore in casa

AVOLA (SIRACUSA) – Una sessantenne di Avola, nel Siracusano, è stata denunciata dalla Polizia per aver causato la morte di un cane che aveva in custodia, lasciato senza cibo e acqua. A chiamare gli agenti è stato un vicino della donna, che abita nelle campagne di Avola, allarmato dal cattivo odore proveniente dalla casa confinante e dall’assenza della vicina che non si vedeva da giorni. Gli agenti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati in casa e hanno constatato che il cane, avuto in custodia dalla donna per il periodo estivo (la padrona era andata in vacanza), era morto di stenti da alcuni giorni.