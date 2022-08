Apple e Samsung falsi: sequestro a Catania

CATANIA – I finanzieri di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 2.200 dispositivi auricolari e smartwatch, verosimilmente contraffatti. Riproduzioni di prodotti particolarmente richiesti di noti brand come “Apple” e “Samsung”, in vendita in un negozio gestito da un imprenditore di origine cinese.

A Catania gli smart watch falsi

Mancava la documentazione che provava l’acquisto e la provenienza della merce. I militari hanno inviato le foto a una società incaricata di tutelare il marchio “Apple” sul territorio nazionale, che ha comunicato la verosimile violazione del marchio di modelli denominati “EarPods”, “AirPods” e “Apple Watch”. La merce valeva circa 14 mila euro. Il titolare è stato denunciato.