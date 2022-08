Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il sequestro preventivo, chiesto dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella, di 4.524 euro e del distributore di carburanti della società “La Carmen” di contrada Orlando – Piano Romano a Licata. All’indagato, un quarantacinquenne, è stata contestata l’illecita miscelazione di gasolio per autotrazione e marino. Il reato oltre a causare un danno all’erario, per 4.524 euro per evasione dell’imposta, poteva – ha ricostruito la Procura di Agrigento – creare danni alla funzionalità dei veicoli che lo utilizzano. Le indagini non sono concluse e le condotte contestate – ricorda la Procura – non sono ancora definitivamente accertate.