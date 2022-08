Acireale, un fiume invade il cimitero

ACRIREALE (CATANIA) – Alle prime piogge di questi giorni il cimitero di Acireale è stato letteralmente investito da una massa d’acqua proveniente da via Sclafani, che si è riversata all’interno del camposanto dall’ingresso nord. L’unico tombino presente sulla strada, di competenza comunale, non è riuscita a smaltire la fiumana di acqua, che ha vanificato i lavori di pulizia straordinaria eseguiti di recente. Ecco la situazione nel video realizzato dalla San Sebastiano Srl, società di gestione che ha in appalto i servizi cimiteriali.

Un fiume invade il cimitero