ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pirandello a Zafferana Etnea per un tir che trasportava bottiglie di vetro vuote, per un carico complessivo di 21 tonnellate. L’autista del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è posizionato di traverso chiudendo di fatto la viabilità. Necessaria anche un’autogrù.