I carabinieri della sezione Tutela del Patrimonio Culturale di Siracusa, nel corso di una vasta operazione sul territorio delle quattro province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, hanno verificato la sicurezza di musei, biblioteche e archivi, di aree archeologiche, paesaggistiche e monumentali, per un totale di 341 controlli. In tale ambito, sfruttando le potenzialità della “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, è stato notevolmente implementato il monitoraggio del web e degli esercizi antiquariali, sottoponendo ad accertamenti fotografici 190 beni culturali. I militari hanno evidenziato un sensibile aumento dei reati ai danni del paesaggio, che hanno condotto al sequestro di ben quattro immobili per un valore di circa 2,5 milioni di euro. Inoltre, sono aumentati i recuperi di beni archivistici e librari (da 187 a 208) e di opere d’arte pittorica contemporanea contraffatte (da 8 a 9).