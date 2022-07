Sicilia: crolla tasso Covid, nessun morto

Sono 3.259 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 61.271 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.436. Il tasso crolla dal 23 al 5%. I guariti sono 46.538, mentre non si registrano vittime. Negli ospedali i ricoverati sono 1.037, trenta in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 44 (+1).

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.036 casi, a Messina 617, ad Agrigento 377, a Catania 278, a Trapani 267, a Ragusa 243, a Siracusa 214, a Caltanissetta 178, a Enna 49.

In tutti Italia i nuovi contagiati sono 37.756. Ieri erano 79.920. Le vittime del virus sono 127, in netto aumento alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti 188.153 tamponi, con il tasso di positività che scende dal 26 al 20%. Sono 360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, rispetto a ieri 410 in più. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.304.018, rispetto a ieri 3.946 in più. In totale sono 19.523.262 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.233. I dimessi e i guariti sono 18.050.011, con un incremento di 79.688.