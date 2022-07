Scassa colonnina e ruba soldi: arrestato

CATANIA – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri per un furto commesso in un’area di servizio di Misterbianco. Allertati da una telefonata al 112, i militari dell’Arma hanno accertato il danneggiamento della cassa automatica ed il furto di alcune banconote. Subito è iniziata la caccia al malvivente che si sarebbe allontanato a bordo di un’auto. Poco più tardi, in via Palermo, è scattato l’alt per il 44enne mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda, noleggiata presso una società di Misterbianco. I militari del Radiomobile hanno sottoposto a controllo l’uomo e hanno avuto modo di verificare l’esatta corrispondenza con il soggetto “intento al lavoro” immortalato dalle telecamere del rifornimento di carburanti. La perquisizione ha fornito ai militari ulteriori riscontri, visto che sono state rinvenute, occultate nel parasole lato guida, due banconote da 10 euro vistosamente maltrattate e diversi arnesi da scasso. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari.