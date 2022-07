SALEMI (TRAPANI) – La palazzina di via Mazara, dove si trova il negozio di ferramenta “FareFacile” in cui ieri si era sprigionato un incendio, è stata sequestrata. Il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco arrivato da Palermo non è riuscito a fare i sopralluoghi tecnici, perché all’interno dei vani andati a fuoco c’era ancora un’alta temperatura. I pompieri del Nucleo torneranno questa mattina per effettuare un ulteriore sopralluogo.