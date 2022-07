Ruba profumi e scappa: giovane denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 24enne originario di Palagonia per furto. Il giovane è stato notato dai militari mentre usciva da un negozio di via Etnea e s’incamminava a passo svelto in direzione di piazza Università per poi tornare nell’esercizio commerciale. I militari, immediatamente attivati, hanno provveduto a bloccare il fuggitivo e il suo inseguitore, identificato quale responsabile del negozio. Il 24enne, già conosciuto ai dipendenti ed al responsabile quale “cliente” abituato a non pagare i prodotti, era stato fermato dopo aver superato le barriere anti-taccheggio; era intenzionato a sparire con profumi del valore complessivo di 358 euro.