Regione, al via le primarie dei progressisti

PALERMO – Dalle 8 in Sicilia si vota per le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. In lizza Caterina Chinnici del Pd, Claudio Fava dei Centopassi, Barbara Floridia del M5s. Sono 42.205 le persone che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie. Si può votare fino alle 22 on line. Il voto è previsto anche in 32 gazebo sparsi in diversi comuni e nei capoluoghi.