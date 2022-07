Ragusa, mare senza frontiere

Ritorna anche quest’anno per la quarta volta l’iniziativa “Mare senza frontiere, mare accessibile a tutti!”. A luglio e agosto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 19 sarà attivo nelle più rinomate località marine iblee un servizio affidato a personale specializzato O.S.S. della Rti Samot Ragusa onlus e Samot onlus Pa. Resterà scoperto solo il 15 agosto, giorno di Ferragosto. Un servizio destinato a persone in condizione di disabilità per accedere, senza barriere architettoniche in spiaggia, in spazi appositamente adibiti per accogliere, sostenere e soddisfare i bisogni speciali contrastando gli ostacoli che impediscono la regolare fruizione degli arenili. Un progetto che anche quest’anno intende realizzare percorsi funzionali per accogliere le persone in condizioni di disabilità con la presenza di due operatori a postazione. Ecco le postazioni attrezzate del litorale ibleo:

Ragusa – Marina di Ragusa, piazza Torre

Acate – Marina di Acate – Guardia medica

Ispica – Santa Maria del Focallo – Lido Otello

Pozzallo – Spiaggia libera adiacente “Lido Enrique”

Santa Croce Camerina – Punta Secca – piazza Faro

Vittoria – Riviera Lanterna

Modica – piazza Mediteranno e Marina di Modica

Scicli – Riviera Ponente – Sabir beach club.