CATANIA – E’ stata avviato a Catania un restyling di piazza Roma che durerà quattro mesi. In programma c’è la riqualificazione di marciapiedi e vialetti e la sostituzione dell’attuale pavimentazione, con lavori di innovazione, arredo urbano e messa in sicurezza. Ad aggiudicarsi gli interventi è stata la società̀ Impresam S.r.l. di Favara. Verranno utilizzati i fondi comunitari del Patto per Catania.