Punta da Caravella portoghese, finisce in ospedale

CATANIA – Sta bene ed è a casa la donna di 68 anni punta da una Caravella portoghese, una colonia galleggiante di polipi velenosi simili a una medusa, mentre faceva il bagno ad Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello. La diagnosi le era stata fatta, durante una visita ambulatoriale per delle ustioni alle gambe, all’ospedale San Marco di Catania. La paziente, che ha problemi cardiaci e aveva un’aritmia, vista la tossicità del veleno rilasciato dalla Caravella portoghese, è stata ricoverata per due notti, in via precauzionale, nel reparto di Cardiologia del Cannizzaro. Successivamente è stata nuovamente visitata al San Marco, dove le è stata confermata la diagnosi ed è tornata a casa.