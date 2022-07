PALERMO – Ancora una volta è stato preso di mira l’impianto Ip di via Pitré. Ad agire sarebbe stato un giovane armato di coltello. A volto scoperto ha minacciato l’impiegato e si è fatto consegnare l’incasso. Poi è fuggito in direzione di Boccadifalco. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.