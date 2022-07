Omicidio Incontrera, si costituisce il killer

PALERMO – Si è costituito ai carabinieri l’assassino di Giuseppe Incontrera, pregiudicato assassinato per strada giovedì scorso nel quartiere Zisa a Palermo. L’uomo, incastrato dalle videocamere della zona, che hanno ripreso il delitto, avrebbe confessato l’omicidio. L’indagine è coordinata dalla Dda di Palermo guidata dall’aggiunto Paolo Guido. Nel video si vede il killer, armato, a volto scoperto, che tallona la vittima che si sposta in bicicletta. L’uomo spara un primo colpo e Incontrera prosegue cercando di fuggire. Un secondo colpo di pistola lo raggiunge alla spalla e lo fa cadere a terra. Il killer finisce sopra il cadavere, poi si rialza e prosegue la sua corsa. Secondo gli inquirenti il delitto, di matrice mafiosa, sarebbe maturato nell’ambito di contrasti sul traffico di droga nel mandamento di Porta Nuova in cui Incontrera avrebbe assunto un ruolo di spicco.