Massacrata di botte dal compagno per gelosia

CATANIA – I carabinieri di Catania Ognina, col supporto dei colleghi del Comando provinciale, hanno arrestato un 29enne catanese per lesioni personali aggravate alla compagna di 28 anni. Intorno alle 8 sono arrivate alcune telefonate al 112 che avvisavano di aver udito delle urla provenire da un appartamento di via Dalmazia, verosimilmente legate a una violenta lite familiare.

I militari, arrivati al secondo piano dell’immobile dove si trova l’appartamento, hanno trovato il 29enne che, sin da subito, ha confermato l’avvenuta lite avuta poco prima con la convivente, la quale, dolorante, con una perdita di sangue dalla bocca e con vistosi segni di colluttazione sul viso, era tremolante in un’altra stanza con in braccio la loro figlioletta di pochi mesi.

La donna ha riferito ai militari di essere stata percossa dal compagno che nutre per lei una sfrenata e morbosa gelosia e che, pochi mesi prima, lei lo aveva già denunciato. La 28enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranio faccialee varie lesioni con prognosi di 30 giorni. In seguito la donna, recatasi in caserma, non ha comunque voluto formulare denuncia contro il compagno ma, in considerazione della procedibilità d’ufficio per la gravità della prognosi, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.