Marsala, fortino della droga passato al setaccio

Un intero quartiere passato al setaccio, decine di case controllate, perquisizioni a tappeto anche in box e garage condominiali. Blitz a sorpresa della Squadra mobile di Trapani e del Commissariato di Marsala in alcuni palazzi di contrada Amabilina, periferia della città lilibetana.

Scoperta una sorta di zona franca in cui era stato allestito un vero e proprio “fortino” dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata coordinata dal procuratore di Marsala, Roberto Piscitello. Per il controllo della zona dall’alto è stato utilizzato un elicottero del Reparto Volo di Palermo, che ha garantito la sicurezza degli operatori impegnati nelle complesse operazioni di perquisizione. Al termine delle attività sono stati sequestrati 370 grammi di cocaina, più di due chilogrammi di marijuana, due pistole e numerose munizioni di vario calibro. Rinvenuti anche monitor collegati a videocamere per controllare eventuali ingressi delle forze dell’ordine e presidiare anche l’esterno delle palazzine e la strada pubblica. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Marsala, prosegue per identificare mittenti e destinatari della droga.