Un ventiseienne di Castelvetrano (Trapani) è stato denunciato dai Carabinieri di Marinella di Selinunte per lesioni personali aggravate: ha colpito al volto e al torace, con un coltello da cucina, il padre della sua compagna, un uomo di 49 anni, finito in ospedale, dove gli è stata riscontrata una sindrome coronarica in paziente con trauma toracico e ferite lacero contuse multiple. Ne avrà per un mese. I militari sono intervenuti nella località Triscina a causa di una lite avvenuta per futili motivi a casa della vittima.

Quando i carabinieri sono arrivati, il giovane è fuggito ma è stato rintracciato poco dopo dagli uomini dell’Arma.