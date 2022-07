Lascia il figlio in auto e va ad acquistare la droga

CATANIA – Controlli antidroga sono stati effettuati dalla polizia nel quartiere di San Cristoforo ed in particolare in via Di Giacomo e Giovanni Gentile. Dopo aver individuato un appartamento dov’era stata segnalata la presenza di spacciatori, la polizia è riuscita ad accedere nei locali nonostante le difficoltà legate alla presenza di numerose vedette e di un articolato impianto di videosorveglianza. Due giovani si sono dati alla fuga, un altro si è barricato dentro l’abitazione. Una volta entrati venivano rinvenuti involucri di sostanza stupefacente di vario genere, materiale di confezionamento, mille euro in contanti di diverso taglio. L’uomo è indagato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Sono stati fermati anche gli assuntori. Nel corso dell’operazione è stato denunciato un genitore/padre, residente a Librino, per abbandono di minori, visto che l’uomo era in fila per acquistare la droga ed una volta fermato ha omesso di dire che il figlio di 10 anni era stato lasciato da solo in macchina ad una notevole distanza (nel quartiere di San Cristoforo) in modo da non garantirne l’adeguata vigilanza.