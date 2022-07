Lampedusa, 600 migranti sulla nave San Marco

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – La nave San Marco della Marina militare è attraccata a Cala Pisana, a Lampedusa. Imbarcherà 600 dei 1.850 migranti ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola. A piccoli gruppi, i migranti – già pre-identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid – verranno trasferiti dalla polizia. Nella struttura di primissima accoglienza, se non vi saranno approdi durante la giornata, dovrebbero rimanere 1.250 persone, a fronte di 350 posti disponibili. I trasferimenti dovrebbero continuare, con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, anche nella giornata di domani, per alleggerire in maniera consistente le presenze e consentire che sia l’interno che l’esterno dei padiglioni vengano ripuliti e sanificati. Fino a stamani c’erano sacchi della spazzatura, traboccanti di resti di generi alimentari, cartacce e bottiglie di plastica; vestiti gettati alla rinfusa e una distesa infinita di bottiglie di plastica lungo i corridoi che portano ai bagni dove è ancora impossibile entrare a causa dei bisogni fisiologici e dell’odore nauseabondo. Nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto un sopralluogo il direttore centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, il prefetto Michela Lattarulo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.