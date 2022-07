Investito il cavallo di piazza Galatea

CATANIA – E’ stato riposizionato sulla base in cemento il cavallo bronzeo di Francesco Messina, posizionato in piazza Galatea. La statua è stata colpita da un’auto che per cause in fase di accertamento è finita sull’aiuola, spodestando il cavallo dal piedistallo. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti della zona che si sono rivolti a Dario Stazzone, cultore della storia e dei beni culturali catanesi. In un primo momento si era fatta avanti l’ipotesi del tentativo di furto del monumento, ma gli evidenti segni di frenata non hanno lasciato dubbi agli investigatori: il cavallo è stato investito da un’auto. Accertamenti sono stati eseguiti dalla polizia municipale.