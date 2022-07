In Sicilia solo Catania sopra i mille nuovi positivi

Sono 3.521 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia (ieri 5.203), ai quali la Regione ne aggiunge 668 relativi a giorni precedenti. A fronte di 23.814 tamponi processati, il tasso di positività scende dal 17,6 al 14,7%. L’Isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 6.366. I guariti sono 2.358, i morti 8. Negli ospedali i ricoverati sono 1.003, 4 in meno rispetto al giorno precedente, i pazienti in terapia intensiva sono 47, uno in meno.

A livello provinciale si registrano a Catania 1.214 casi, a Messina 798, a Palermo 738, a Siracusa 345, ad Agrigento 308, a Trapani 286, a Ragusa 270, a Caltanissetta 178, a Enna 52.

In tutta Italia sono 51.208 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 68.170. Le vittime sono invece 77 rispetto alle 116 di ieri. Il tasso è al 19,5%, stabile rispetto ieri quando era al 19,4%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 262.032 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.925, 68 in più rispetto a ieri. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.429.865, ovvero 1.995 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.660.065 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.875. I dimessi e i guariti sono 19.059.325 con un incremento di 53.793.

L’indice di contagio Rt è sceso sotto 1, ossia al di sotto della soglia epidemica, come lo era stato l’ultima volta nei primissimi giorni di giugno. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, ma con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati. I fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends indicano che l’indice equivalente all’Rt, chiamato Covindex, è 0,9; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 0,97, intermedio fra 1,01 e 0,94.