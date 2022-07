Il fuoco minaccia Giarre

GIARRE (CATANIA) – I vigili del fuoco sono intervenuti a Giarre per domare le fiamme che si sono sviluppate tra le sterpaglie e i rifiuti in un terreno incolto in via Michele Federico Sciacca, una zona residenziale della cittadina, dove il fuoco ha interessato anche un residence e un altro edificio per fortuna disabitati. I pompieri hanno evitato che il rogo raggiungesse alcuni edifici abitati della zona. L’incendio è stato spento dopo un paio d’ore.