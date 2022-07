Giappone sotto shock: ucciso ex premier Abe

Giappone sotto shock. L’ex primo ministro Shinzo Abe è stato ucciso, colpito da due colpi di arma da fuoco durante un comizio a Nara. I medici si sono arresi dopo aver cercato di rianimarlo per 4 ore. Arrestato l’attentatore, il 41enne Tetsuya Yamagami, ex militare. ‘Ero frustato e insoddisfatto di Abe, ho mirato per ucciderlo. Ma non è stato per rancore contro le sue convinzioni politiche’, ha detto l’uomo, che ha usato un’arma artigianale. Sgomento nel mondo.