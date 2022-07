Garibaldi, intitolata al cardiologo Doria la sala di elettrofisiologia

Intitolata al cardiologo Pippo Doria, scomparso prematuramente sei anni fa, la sala di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione del reparto di Cardiologia presidio ospedaliero Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù. Doria lavorò per 20 anni all’interno dell’unità operativa di Cardiologia e tra le attività più rilevanti intraprese nel corso della sua carriera, si ricorda soprattutto l’apporto che riuscì a dare, tra i primi in Sicilia, al complesso settore della cardiostimolazione, ambito dove riuscì a far convivere la passione per l’elettrofisiologia e quella per l’informatica.