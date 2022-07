E’ morta Ivana Trump, prima moglie di Donald

Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump, è morta a New York all’età di 73 anni. Lo ha annunciato l’ex presidente Usa sui social media. “Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l’hanno amata, di cui ce ne sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City”, ha pubblicato Trump su Truth Social. “Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana”.