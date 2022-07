Covid, ricoveri in calo in Sicilia

Sono 2.042 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 3.579). A questi la Regione ne aggiunge 288 relativi a giorni precedenti. A fronte di 13.593 tamponi effettuati, il tasso resta stabile al 15%. L’Isola è settima in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 4.549. I guariti sono 2.773, i morti 4. Negli ospedali i ricoverati sono 953 (-14), dei quali 51 terapia intensiva (-2).

A livello provinciale si registrano a Palermo 522 casi, a Messina 439, a Catania 428, a Siracusa 246, ad Agrigento 217, a Trapani 181, a Ragusa 174, a Caltanissetta 82, a Enna 41.

In tutta Italia sono 36.966 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 49.571. Le vittime sono 83, in calo rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18%, in aumento rispetto a ieri quando era al 17,1%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 204.903 tamponi. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a ieri 103 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.040.025 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.086. I dimessi e i guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.