Covid: in Sicilia aumentano i ricoveri

Sono 7.097 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 27.923 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.306. Il tasso scende al 25% il giorno precedente era al 28. I guariti sono 1.887, mentre i morti sono 7. Negli ospedali i ricoverati sono 855 (+6), dei quali 32 in terapia intensiva (+5). I dati a livello provinciale non sono pervenuti.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 84.700. Ieri erano 86.334. Le vittime del virus sono 63, in calo rispetto alle 72 di ieri. Effettuati 325.588 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 26%, in calo rispetto al 27 di ieri. Sono 275 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.035 , ovvero 205 in più rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 965.564, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.695.954 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.488. I dimessi e i guariti sono 17.561.902, con un incremento di 49.322.