Covid: in Italia oltre un milione di positivi

Sono 5.668 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 23.086 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.097. Il tasso di positività scende al 24% il giorno precedente era al 25. I guariti sono 2.256, quindici le vittime del virus. Negli ospedali sono ricoverate 865 persone, 10 in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 31 (-1). I dati a livello provinciale non sono pervenuti.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 71.947. Cifra che porta gli attuali positivi a più di un milione di persone (1.037.511). Ieri i contagiati erano 84.700. I morti sono 57, ieri erano 63. Eseguiti 262.557 tamponi, con il tasso di positività al 27%, in lieve aumento rispetto al 26 di ieri. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.212 (+177). In totale sono 18.768.871 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.545. I dimessi e i guariti sono 17.590.383, con un incremento di 28.481.