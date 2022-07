Covid: i siciliani in intensiva salgono a 54

Sono 6.341 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 32.386 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 1.776. Il tasso sale dal 13 al 19%. I guariti sono 2.208, i morti 15. Negli ospedali i ricoverati sono 1.015, nove in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 54, tre in più rispetto di ieri.

A livello provinciale si registrano a Catania 1.351 casi, a Palermo 1.316, a Messina 1.180, ad Agrigento 740, a Siracusa 654, a Trapani 480, a Ragusa 399, a Caltanissetta 374, a Enna 278.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 88.221. Ieri erano 23.699. Le vittime del virus sono 253, in aumento rispetto alle 104 di ieri. Il tasso è al 19%, stabile rispetto a ieri. Eseguiti 446.718 tamponi. Sono 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva – 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, ovvero 43 in più rispetto a ieri.