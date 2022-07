Controlli e multe nelle zone della movida

I carabinieri di Acireale con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un’attività di controllo a largo raggio nell’ambito del territorio dei comuni di Acireale ed Aci Castello finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa.

I militari hanno recuperato un cellulare rubato all’interno di un bar ad Aci Castello per cui è stato denunciato per furto un 53enne catanese. Nel medesimo contesto operativo sono state controllate dai militari anche alcune persone sottoposte presso le proprie abitazioni a misure restrittive. La predisposizione di pattuglie dislocate in corrispondenza degli snodi viari principale come pure nei due centri urbani ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre a verifica una trentina di veicoli. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di sorprendere diversi automobilisti alla guida di veicoli privi della patente di guida, o di copertura assicurativa e di revisione periodica, mentre, un centauro è stato sorpreso alla guida del suo motoveicolo privo del casco protettivo.