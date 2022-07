Catania, sotto casa la discarica con ombrellone

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 51enne che aveva ridotto la strada in una vera e propria discarica collocando, vicino alla propria casa di via Palermo, numerosi motori e componenti di automobili, con una postazione mobile costituita da un’Ape Piaggio e tanto di ombrellone per ripararsi dal sole. Per lui è scattata una multa di 3.000 euro.

Beccati anche diversi residenti di viale Nitta nel quartiere di Librino, in totale 8 persone, che usufruivano di energia elettrica con allaccio manomesso e collegato direttamente alla reta pubblica.