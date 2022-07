Catania, sequestrati 60 chili di ‘bianchetto’

I finanzieri di Catania in servizio al porto etneo, durante i controlli doganali, hanno intercettato un pescatore catanese, in procinto di uscire dal recinto doganale dal varco “Asse dei Servizi”, con oltre mezzo quintale di prodotto ittico illecitamente detenuto. Da un più accurato controllo dell’auto da parte dei finanzieri, in due contenitori in plastica nascosti nel bagagliaio, sono stati trovati oltre 60 chili di novellame di sarda appena pescato, meglio noto con il nome di “bianchetto”, di cui è vietata la pesca, la commercializzazione e la detenzione a tutela dell’ecosistema marino. Tutto il carico è stato sequestrato e il pescatore è stato multato. Il prodotto ittico sequestrato, dopo essere stato sottoposto a visita sanitaria dai veterinari dell’Asp di Catania e dichiarato idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza a un ente caritatevole del territorio etneo.