Catania, sale la febbre per Blanco

Grande attesa per il concerto di Blanco a Catania. Dopo lo straordinario doppio sold out registrato in pochissime ore dalla messa in vendita, a grande richiesta nuova disponibilità di biglietti per i concerti del 30 e 31 luglio alla Villa Bellini.

I due live di Blanco rientrano nella programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati dal personale addetto. Sarà data massima attenzione alla sicurezza del pubblico, grazie al presidio delle Forze dell’Ordine e della security, alle quali gli spettatori potranno fare sempre riferimento, nell’ottica della collaborazione a tutela comune e ai fini dell’ordinario svolgimento degli spettacoli.

INFO 30 e 31 luglio. Chiusura anticipata Villa Bellini: ore 15.00. Apertura botteghino: ore 16.30. Apertura porte: ore 16.30. Ingresso unico: Via Etnea­­. Inizio spettacolo: ore 21.00