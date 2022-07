Carolina Varchi nominata vicesindaco di Palermo

PALERMO – Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, in tarda mattinata, a Palazzo delle Aquile, ha prestato giuramento come vicesindaco di Palermo nella nuova giunta del sindaco Roberto Lagalla. Avrà la delega al Bilancio, Legalità, Beni confiscati e Società partecipate. Lagalla ha reso noti i nomi degli altri assessori ma non le deleghe che verranno comunicate in occasione della presentazione ufficiale della giunta che avverrà il 21 luglio.

Gli altri assessori sono: Giampiero Cannella, giornalista, già deputato nazionale; Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica e prorettore all’Università degli Studi di Palermo; Dario Falzone, dottore in Scienze politiche, già deputato regionale; Sabrina Figuccia, laureata in Lettere e Filosofia e consigliere comunale; Giuliano Forzinetti, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani; Andrea Mineo, avvocato e consigliere comunale uscente; Salvatore Orlando, funzionario della Città Metropolitana e presidente uscente del Consiglio comunale; Rosalia Pennino, presidente dell’Associazione nazionale Parlautismo e dirigente sindacale; Aristide Tamajo, già assessore comunale e funzionario all’Ufficio scolastico regionale; Antonella Tirrito, laureata in Discipline della comunicazione.

“Dopo la riunione di sabato scorso, ho avuto modo di verificare che non sussistevano le condizioni politiche per allargare la composizione della giunta oltre le rappresentanze consiliari, ferma restando l’importanza dell’unità politica della coalizione che comunque avrà modo di dispiegarsi nella più complessiva articolazione gestionale e nell’attuazione del programma di governo della città. Sono certo – afferma il sindaco Roberto Lagalla – che le designazioni avanzate dai partiti siano state ispirate da criteri di esperienza e competenza che potranno essere funzionali al complesso lavoro che ci aspetta”.