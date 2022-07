Acate, ivoriano scomparso da 10 giorni

ACATE (RAGUSA) – Un 36enne, Daouda Diane, originario della Costa d’Avorio, è scomparso da Acate dieci giorni fa. L’uomo era uscito di casa al mattino e non ha fatto più rientro. Il suo coinquilino e i suoi amici hanno avvertito i dirigenti del centro di accoglienza dove Daouda lavorava. Poi è stata presentata la denuncia ai carabinieri. Il giovane non ha portato nulla con sé e ha lasciato tutti i suoi oggetti personali nella casa di Acate. Pare avesse anche prenotato un volo per il 22 luglio per far ritorno in Costa d’Avorio per un breve soggiorno con la sua famiglia.