A Catania qualcuno ricuce le strade

CATANIA – Sono in corso a Catania lavori di manutenzione ordinaria, “urgenti e necessari”, per la messa in sicurezza delle strade. Lo rende noto il Comune aggiungendo come nei mesi scorsi l’assessorato alle Manutenzioni abbia indetto una gara per realizzare dossi sopraelevati e per sostituire parti di asfalto deteriorato con ampie ricuciture delle strade danneggiate.

A eseguire i lavori è l’impresa Ing.Due srl di Agrigento, che effettuerà gli interventi stabiliti per una spesa complessiva di 467.685 euro, grazie all’aggiudicazione della gara d’appalto. Gli operai dell’impresa, sotto la direzione dei lavori affidata al geometra comunale Orazio Parisi, sono già al lavoro da più di un mese, sia nelle zone periferiche sia in quelle centrali. In particolare sono già oltre un centinaio le ricuciture dell’asfalto danneggiato dall’usura e dalle piogge dei mesi scorsi eseguite grazie a un mezzo meccanico che evita il formarsi di nuove buche. Nei prossimi giorni si procederà con altre ricuciture dell’asfalto deteriorato e inizierà anche la realizzazione dei dossi artificiali di rallentamento per fronteggiare i rischi dell’alta velocità.