Vacanze: è Catania la preferita dagli italiani

Clamoroso al Cibali: Catania è al primo posto tra le città desiderate dagli italiani per le vacanze. Per questa estate il 50% delle prenotazioni – secondo un’indagine di eDreams – è stato fatto per il mese di giugno. Una nuova tendenza, quindi, che ci avvicina ai cittadini stranieri, che in un caso su 2 scelgono di partire proprio a giugno.

Le coste mediterranee – secondo l’indagine – continuano a essere le scelte predilette dai connazionali che hanno eletto la Sicilia come luogo ideale per le proprie vacanze. Per il 2022 in testa c’è Catania, seguita da Palermo e da Barcellona. Se per evitare il caldo e la frenesia cittadina gli italiani si sposteranno verso le coste, saranno soprattutto gli stranieri a popolare le nostre città, principalmente spagnoli (21%), seguiti da francesi (17%), tedeschi (15%) e abitanti del Regno Unito (11%). In questo caso al primo posto delle mete più gettonate c’è Roma e Catania è all’ottavo posto.

È Londra invece a guidare la top 10 delle destinazioni che hanno registrato il più alto incremento di prenotazioni da parte degli italiani per questo periodo rispetto all’estate scorsa, sicuramente grazie alla complicità del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, seguita da Corfù, una delle più grandi e affascinanti isole della Grecia, e da Amsterdam.