I vigili del fuoco di Adrano, nel pomeriggio, sono intervenuti in via del Trebbiatore a Biancavilla, per l’incendio di un autoarticolato Eurocargo 75, che si trovava scarico e parcheggiato all’interno di una ditta di trasporti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non ci sono notizie di persone ferite o intossicate.